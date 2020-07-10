“أنامل جازان” تدعم (25) جهة مشاركة بـ 85 ألف كمامة قماشية

جازان - فضة عطيف

دشنت جمعية الانامل المبدعة للحرف والمهن بجازان امس ، مشروع ( خياطة الكمامات القماشية ) ومبادرة (دعم الجهات الحكومية والاهليه والداعمة بكمامات قماشية بصناعة وتنفيذ من حرفيات منطقة جازان ) بدعم وتمويل من بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج الخليج العربي للتنمية (اجفند) بمقر الجمعية، بمشاركة اكثر من ٢٥ جهة حكومية وأهلية وغير ربحية، وذلك برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس احمد القنفذي، حيث بدأ الحفل بقص الشريط ايذانا بالتدشين، بعد ذلك تجول الجميع بالمعرض المخصص للجهات المدعومة بالكمامات. وألقت رئيسة الجمعية عائشة الشبيلي، كلمة ترحيبية بالمهندس القنفذي وممثلي الجهات الحكومية والاهلية والغير ربحية المشاركة والزوار، واستعرضت في كلمتها أهداف ورؤية المشروع الذي تنفذه الجمعية بأيادي نسائية وطنية وعبرت عن شكرها الجزيل لداعمي المشروع بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج الخليج العربي للتنمية (اجفند) لدعمهم وبصمتهم القوية والمستمرة في نجاح مبادرات ومشاريع الجمعية وجهودهم التنموية الفاعلة في منطقة جازان خصوصا والمملكة عموما ، فيما ابدى المهندس احمد القنفذي اعجابه بما شاهده خلال تدشينه وتجوله بالمعرض الذي يضم الجهات الحكومية والاهلية والغير ربحية، مؤكدا ان هذا التنظيم ليس بغريبا على الجمعية ، فقد اثبتت الجمعية خلال السنين الماضية حتى هذه اللحظة انها في تطور مستمر ومتسارع يوما بعد يوم من خلال برامجها ومشاريعها النوعية التي تلامس حقيقة احتياجات المجتمع. بعد ذلك استمع الحضور لكلمة عن بعد للدكتور ناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي (اجفند ) عبر فيها عن سعادته ودعم اجفند لجهود الجمعية التي تهدف لتعزيز دورها في المجال التنموي، وتطرق الدكتور القحطاني، لما وصلت اليه الجمعية خلال مسيرتها والتي تعكس مدى رغبة وحرص منسوبات الجمعية للوصول لتنمية مستدامة بأوساط الافراد والاسر الاكثر حاجة في المجتمع . وأكدت رئيسة الجمعية عائشة الشبيلي، ان هذا المشروع والمبادرة تعتبر من ضمن العديد من المبادرات التي قدمتها الجمعية منذ بدء ازمة فيروس كورونا – كوفيد19 ، كمشاركة وطنية مع الجهود الحكومية للحد من فيروس كورونا المستجد ،حيث جرى تنفيذ وخياطة 100 الف كمامة قماشية وبمواصفات عالية الجودة والتعقيم والتغليف لتشمل جميع افراد المجتمع من الكبار والاطفال ،وفي ختام الحفل جرى تكريم وتقديم دروع الشكر والتقدير لراعي الحفل و الجهات الداعمة للمشروع بنك التنمية الاجتماعية و برنامج الخليج العربي للتنمية (اجفند ) .