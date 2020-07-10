النادي الصيفي بجامعة القصيم يواصل تقديم برامجه المتنوعة لأكثر من 7 آلاف مشترك

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أقام النادي الصيفي الافتراضي بجامعة القصيم، مساء أمس الخميس، دورة تدريبية بعنوان “المخالطة الاجتماعية وأثرها في نقل وباء فيروس كورونا”، قدمها الدكتور عبد الرحمن الرشودي، الذي تحدث عن مفهوم المخالطة والتقارب الجسدي والمصافحة ودورها في نقل العدوى، والاحترازات الوقائية عند لمس الأسطح، وذلك ضمن البرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية والطبية والترفيهية للنادي الصيفي الذي تقيمه عمادة شؤون الطلاب بالجامعة، ووصل عدد المسجلين فيه قرابة 7234 مستفيد من كافة شرائح المجتمع.

كما نظم النادي، أمس الأربعاء، لقاءً بعنوان “السمنة أسبابها والوقاية منها والعلاج”، ألقاها الدكتور المتخصص عبد الله بن ناصر النودل مساعد استشاري جراحة عامة ومناظير وحاصل على الزمالة السعودية في الجراحة العامة، بحضور أكثر من 522 مشارك ومشاركة من أعضاء النادي الصيفي، إضافة إلى محاضرة بعنوان “التميز الجامعي”، قدمها الدكتور محمد العجلان وكيل عمادة شــؤون الطلاب، يوم الإثنين الماضي، شارك فيها أكثر من 587 طالب وطالبة من جميع مناطق المملكة، ومثلت نسبة الحضور من الطلاب الجامعيين النسبة الكبرى يليها نسبة الطلبة من الثانوية، حيث تحدث الدكتور العجلان عن التميز وتحقيق الأهداف والتميز الأكاديمي والتميز المهاري، واستمرت الدورة لمدة ساعتين، وتم فتح الباب للمناقشة في ختامها والإجابة على أسئلة الحضور.

وكان النادي الصيفي الافتراضي، قد نفذ دورة تدريبية بعنوان “الدعم النفسي الأسري خلال الأزمات”، يوم الأربعاء الماضي الموافق 10/11/1441هـ، للدكتور صالح الخلف، تحدث خلالها عن الدعم النفسي للأطفال وللمراهقين وللعمالة المنزلية، والدعم النفسي للكبار وللمرضى، حيث استفاد من الدورة التي أقيمت “عن بعد” 308 شخص من مختلف مناطق المملكة، وتم منح شهادات حضور للحاضرين في جميع الدورات.