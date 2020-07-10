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الحكومة اليمنية تطالب بموقف دولي حازم تجاه أنشطة النظام الإيراني

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الحكومة اليمنية تطالب بموقف دولي حازم تجاه أنشطة النظام الإيراني

الحكومة اليمنية تطالب بموقف دولي حازم تجاه أنشطة النظام الإيراني
http://almnatiq.net/?p=882732
المناطق - واس

قالت الحكومة اليمنية إن المحاولات الإرهابية المتواصلة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية لاستهداف خطوط الملاحة الدولية تنفيذ حرفي لتهديدات قيادات النظام الإيراني والحرس الثوري بغلق البحر الأحمر وباب المندب أمام ناقلات النفط وسفن التجارة الدولية، وتأكيد إضافي على تبعية الميليشيا وانقيادها الكامل خلف طهران‏.
ودانت الحكومة اليمنية محاولة استهداف الميليشيا الحوثية الفاشلة لسفن التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب باستخدام زورقين مفخخين، وفقا لما ذكرته اليوم الجمعة وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وطالب وزير الإعلام في الحكومة، معمر الإرياني، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة هذه الممارسات الإرهابية، واتخاذ موقف حازم تجاه أنشطة النظام الإيراني المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم، ودعم الحكومة لاستعادة الدولة، وتثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة الدولية، وتوفير حياة كريمة لليمنيين.

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