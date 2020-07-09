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استحداث تخصصيّن جديدين بجامعة الحدود الشمالية للعام الجامعي القادم 1442-1441

استحداث تخصصيّن جديدين بجامعة الحدود الشمالية للعام الجامعي القادم 1442-1441

منطقة الحدود الشمالية

استحداث تخصصيّن جديدين بجامعة الحدود الشمالية للعام الجامعي القادم 1442-1441

استحداث تخصصيّن جديدين بجامعة الحدود الشمالية للعام الجامعي القادم 1442-1441
http://almnatiq.net/?p=882745
المناطق - واس

استحدثت جامعة الحدود الشمالية تخصصيّن جديدين ضمن التخصصات المتاحة للعام الجامعي القادم 1441-1442هـ ، بغرض توفير التخصصات المختلفة التي تلبي احتياجات سوق العمل بهذه المرحلة .
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فراس بن محمد المدني بأنه سيتم في العام الجامعي القادم 1442-1441هـ البدء في قبول الطلبة في تخصص تعليم الطفولة المبكرة للطالبات، وتخصص التمريض للطلاب ، مبينا أن ذلك جاء بتوجيهات معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري لتطبيق أهداف الخطه الإستراتيجية الجديده للجامعه 0202-2025م ومايرتبط بها من مشروعات ومبادرات تتعلق بالمجال الاكاديمي .
يذكر أن جامعة الحدود الشمالية أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل للطلبة السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1441-1442هـ ، عبر موقع الجامعة الإلكتروني www.nbu.edu.sa ، وذلك خلال الفترة من 27 – 22 ذو القعدة الجاري .

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