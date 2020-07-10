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الصحة : إجمالي المتعافين (163026) حالة، وتسجيل (3159) حالة مؤكدة جديدة

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الصحة : إجمالي المتعافين (163026) حالة، وتسجيل (3159) حالة مؤكدة جديدة

الصحة : إجمالي المتعافين (163026) حالة، وتسجيل (3159) حالة مؤكدة جديدة
http://almnatiq.net/?p=882754
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم ،عن تسجيل (3159) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (226486) حالة، من بينها (61309) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2220) حالة حرجة، كما سجلت (1930) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (163026) حالة.
وأوضحت الصحة، أن الحالات المسجلة وعددها (3159) حالات منها 38% إناث، و62% ذكور، وكبار السن 5%، و11% أطفال، و84% بالغون، فيما بلغ عدد الوفيات (2151) حالة، بإضافة (51) حالة وفاة جديدة، كما أجري (54472) فحصاً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوصات (2179808) فحوص، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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