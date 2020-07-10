أمانة الشرقية تنتهي من تجهيز ٩٦١ مرفقا للسائحين والمتنزهين.. وتخضعها للبروتكولات الوقائية

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أنهت أمانة المنطقة الشرقية تجهيز الواجهات البحرية والحدائق وملاعب كرة القدم والمتنزهات وذلك تزامناً مع عودة الانشطة السياحية في المملكة ، من خلال تهيئة جميع المرافق السياحية وأماكن التنزه العامة التي يرتادها المتنزهون من العوائل والأفراد خلال فترة الصيف. والتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للتباعد الاجتماعي والتعقيم والتطهير، إضافة الى تكثيف الجانب الرقابي .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي: أن الأمانة وضعت خطة متكاملة لتجهيز المرافق العامة والواجهات البحرية والشواطي والحدائق العامة ، من خلال تشكيل فرق عمل للصيانة والتهيئة لافتا الى قيام الأمانة والبلديات التابعه لها بتجهيز ٦٣٠ حديقة و ١٣ منتزه و٩٤ مضماراً ، بالإضافة إلى ١٠ واجهات بحرية وكورنيشات وتجهيز مجموعة من الساحات و٢٣٤ موقعا مختلفا .

وأكد جاهزية جميع الحدائق و المرافق الترفيهية من خلال الاهتمام بتعقيمها وتطهيرها إضافة الى الانتهاء من تعقيم الأجهزة الرياضية في مضامير المشاة، و صيانة وتجهيز وتعقيم ألعاب الأطفال وتجهيز المسطحات الخضراء، إضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات وجميع الخدمات والتجهيزات الخاصة بتلك المرافق، كما تم تحديد مساحات الجلوس على الواجهات البحرية والكورنيشات مما يضمن مسافات التباعد الاجتماعي بين الزوار.

وشدد على أن أمانة المنطقة الشرقية تحرص على زيادة المواقع الجاذبة رغبة منها في تحقيق الأهداف المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية للمواطنين والمقيمين والزوار بما يتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية من خلال تنفيذ المزيد من مشروعات الحدائق والعناية بأعمال التشجير في جميع الأماكن لتوفير متنفس للأهلي والزوار

وذكر بأنه تم وضع بروتوكولات وقائية جديدة للحفاظ على سلامة المتنزهين ومرتادي هذه الأماكن من خلال تخصيص فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرقابة هذه المرفقات ومساعدة المواطنين والمقيمين من أجل كيفية استخدام هذه المرافق بالشكل الأمثل .

ودعا الصفيان الجميع الى ضرورة التعامل مع المرافق بالشكل الأمثل والذي يضمن سلامة الجميع ويوفر لهم الاستمتاع بالأجواء في هذه المرافق والاستفادة منها منوها بأنه في حال وجود أي استفسار أو ملاحظة حول تلك المرافق يمكنهم رفع الاستفسار أو البلاغ عن طريق مركز البلاغات ٩٤٠ ، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعية الخاصة بالأمانة .