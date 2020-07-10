أمانة المنطقة الشرقية : (975) جولة رقابية وتعقيم وتطهير (978) موقعا

ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية، كثّفت الفرق التفتيشية جولاتها الرقابية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات البلدية بحسب الاشتراطات الصحية التي حدّدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

من خلاله أكّد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن إحصائية جهود الأمانة يوم أمس الخميس 18/11/1441هـ بحسب تقرير الانجاز اليومي للإجراءات التي تتبعها الأمانة للحد من انتشار الفايروس، كانت قد بلغت في الجولات الرقابية من قبل أمانة المنطقة الشرقية (975) جولة، و (3) جولات مشتركة مع الجهات المعنية، من خلالها تم تسجيل عدد (96) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و(42) مخالفة تكدس في الأسواق التجارية، ومخالفتان للتكدس في مساكن العمالة.

كما أوضح أن الأمانة تظافر جهودها واستعداداتها المستمرة في عمليات التعقيم والتطهير اليومي، وهو ضمن خطتها الاحترازية على المواقع في المنطقة، حيث قامت بتطهير وتعقيم (978) موقعاً، باستخدام (170765) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (483) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع (7600) طن من النفايات، وإزالة (4330) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، وذلك بمشاركة (8973) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

‏‪وجاء التشديد على التعقيم والتطهير العام بشكل يومي ومستمر، باستخدام آليات مطورة لتكثيف الحملات المخصصة للشوارع والأحياء وواجهات المحلات التجارية، والإشرافية على مدار اليوم.

‏‪هذا ودَعت الأمانة بضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية.