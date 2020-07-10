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فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية يتوجه إلى الصين

فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية يتوجه إلى الصين
http://almnatiq.net/?p=882782
المناطق - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن فريق من خبراء المنظمة توجهوا في مهمة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين .
وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس في مؤتمر صحفي : إن الفريق المكون من خبيرين سيقوم بالإعداد ووضع جدول أعمال لتحقيق واسع حول منشأ فيروس كورونا ” كوفيد – ١٩” ، ومعرفة الحيوان الذي نقله إلى الإنسان ، وما إذا كان الانتقال قد تم مباشرة من الخفافيش أم عبر أنواع وسيطة من حيوانات أخرى .
وأوضحت أن الفريق سينسق مع السلطات الصينية حول تفاصيل المواقع التي ستزورها لجنة التحقيق لجمع المعلومات، مشيرة إلى أن اللجنة مستقلة وستختار أعضاءها ، ولن يشارك في اللجنة أي موظف من المنظمة .

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