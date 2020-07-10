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قطاع الطيران الصيني يخسر 5 مليار دولار في 3 أشهر

قطاع الطيران الصيني يخسر 5 مليار دولار في 3 أشهر
http://almnatiq.net/?p=882785

تكبد قطاع الطيران الصيني خسارة بنحو 5 مليارات دولار في الربع الثاني من العام، وهو ليس ببعيد عن خسائر الربع الأول، مما يسلط الضوء على التأثير المالي الهائل لجائحة فيروس كورونا.

وأفادت بيانات صدرت اليوم الجمعة عن إدارة الطيران المدني الصينية، بأن القطاع الذي يشمل شركات الطيران والمطارات وشركات أخرى مرتبطة بالطيران خسر في الربع الثاني من 2020 حوالي 34.25 مليار يوان، فيما خسر في الربع الأول 38.1 مليار يوان.

ويتعافى قطاع الطيران الصيني بأسرع من غيره في الدول الأخرى، ويدعم قطاع الطيران الصيني التعافي القوي في سوق السفر المحلي بعد التمكن من السيطرة إلى حد كبير على الوباء.

وفي النصف الأول من العام الحالي، هوى إجمالي عدد المسافرين بنسبة 45.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

(الدولار = 7.0017 يوان صيني)

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