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أمانة الشرقية تجهز 630 حديقة و234 موقعاً للمتنزهين بالمنطقة

أمانة الشرقية تجهز 630 حديقة و234 موقعاً للمتنزهين بالمنطقة

المنطقة الشرقية

أمانة الشرقية تجهز 630 حديقة و234 موقعاً للمتنزهين بالمنطقة

أمانة الشرقية تجهز 630 حديقة و234 موقعاً للمتنزهين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=882798
المناطق - واس

أنهت أمانة المنطقة الشرقية تجهيز الواجهات البحرية، والحدائق، وملاعب كرة القدم، والمتنزهات، والشواطئ، وتهيئة جميع المرافق السياحية، وأماكن التنزه العامة، تزامناً مع عودة الأنشطة السياحية في المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمانة محمد الصفيان، أن الأمانة والبلديات التابعة لها جهزت نحو (٦٣٠) حديقة، و (١٣) منتزهاً، و (٩٤) مضماراً، و (١٠) واجهات بحرية ، إضافة إلى تجهيز مجموعة من الساحات، و(٢٣٤) موقعا مختلفا، مشيرًا إلى أن الأمانة أنهت أعمال تجهيز وتهيئة هذه الأماكن والمرافق، وفق خطة متكاملة وضعت، والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والتعقيم والتطهير، وتكثيف الجانب الرقابي.
وأكد الصفيان، جاهزية جميع الحدائق والمرافق الترفيهية من خلال التعقيم والتطهير، والانتهاء من تعقيم الأجهزة الرياضية في مضامير المشاة، وألعاب الأطفال، وتجهيز المسطحات الخضراء، إضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات وجميع الخدمات والتجهيزات الخاصة بالمرافق، كما تم تحديد مساحات الجلوس على الواجهات البحرية والكورنيشات مما يضمن مسافات التباعد الاجتماعي بين الزوار.
وأبان الصفيان، أنه وضعت بروتوكولات وقائية جديدة للحفاظ على سلامة المتنزهين ومرتادي هذه الأماكن، من خلال تخصيص فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة؛ لرقابة هذه المرفقات ومساعدة المواطنين والمقيمين، وكيفية استخدام هذه المرافق بالشكل الأمثل.

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