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المنطقة الشرقية
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي “الشهيد السعيدي”

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي “الشهيد السعيدي”

منطقة جازان
القيادة تعزي رئيس جمهورية كوت ديفوار في وفاة رئيس الوزراء

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المنطقة الشرقية

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي “الشهيد السعيدي”

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي “الشهيد السعيدي”
http://almnatiq.net/?p=882812
المناطق - فضة عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-،وتعازي
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد جندي أول عادل بن يحي فرحان نعامي السعيدي ، أحد من منسوبي قوة الافواج الأمنية الذي استشهد بالخطوط الأمامية دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وأعرب سموه، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبه، عبر والد وذوو الشهيد السعيدي ، عن شكرهم للقيادة الرشيدة وسمو وزير الداخلية وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذين استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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