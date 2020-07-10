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حكومة جمهورية النيجر تؤيد قرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة

حكومة جمهورية النيجر تؤيد قرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة

أبرز المواد

حكومة جمهورية النيجر تؤيد قرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة

حكومة جمهورية النيجر تؤيد قرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة
http://almnatiq.net/?p=882821
المناطق - واس

أيدت حكومة جمهورية النيجر قرار المملكة العربية السعودية بشأن قصر حج هذا العام 1441 هـ على حجاج داخل المملكة وبأعداد محدودة جدًا.
وأفاد بيان صادر عن حكومة النيجر أنها تؤيد هذا الإجراء الهادف إلى حفظ أمن وسلامة الأمة الإسلامية، داعيةً مواطنيها المقيمين في المملكة الراغبين في أداء مناسك حج هذا العام إلى التقيد الحرفي بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة بهذا الشأن.

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