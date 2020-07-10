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وسط وعي مجتمعي لافت .. المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء بمنطقة تبوك تستقبل المتنزهين

وسط وعي مجتمعي لافت .. المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء بمنطقة تبوك تستقبل المتنزهين

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وسط وعي مجتمعي لافت .. المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء بمنطقة تبوك تستقبل المتنزهين

وسط وعي مجتمعي لافت .. المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء بمنطقة تبوك تستقبل المتنزهين
http://almnatiq.net/?p=882824
المناطق - واس

تواصل مواقع الحدائق العامة والمتنزهات والمسطحات الخضراء بمنطقه تبوك استقبال زائريها من المواطنين والمقيمين، وسط وعي وإدراك والتزام، منهم بالإجراءات الوقائية بتلافي الزحام، والحرص على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والتقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها “البروتوكولات” الصحية للأماكن الترفيهية المفتوحة.
ورصدت جولة لوكالة الأنباء السعودية “واس” وجود عدد من الجهات الرقابية المعنية بتنفيذ وتطبيق التعليمات.
كما كثفت أمانة منطقة تبوك أعمالها في جميع المواقع، بما فيها فرق النظافة والصيانة التي تعمل على مدار الساعة، حرصاً منها على اكتمال وتوفير التجهيزات بهذه الحدائق والمتنزهات من ألعاب أطفال ومسطحات خضراء ومظلات, إلى جانب أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات وبقية الخدمات الأخرى التي توفر قضاء الأوقات السعيدة للأفراد والعوائل.

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