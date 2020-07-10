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التعليم تجري هيكلة شاملة تتضمن العودة إلى ” معلم صفوف ” بدلاً من التخصص

التعليم تجري هيكلة شاملة تتضمن العودة إلى ” معلم صفوف ” بدلاً من التخصص
http://almnatiq.net/?p=882836
المناطق - الرياض

أجرت وزارة التعليم هيكلة جديدة شاملة لإدارات التعليم والمدارس، تتضمن العودة إلى نظام ” معلم صفوف ” بدلا من التخصص.

كما تتضمن الهيكلة الجديدة إنشاء مجمعات كبيرة لخدمة القرى والهجر، ورفع مهارات المعلم لتدريس أكثر من مادة وإعادة تصميم التشكيلات المدرسية الحالية، بحسب المدينة.

ومن أبرز أهداف التعديل التعاقد مع المعلمين على أساس الدوام الجزئي في حالة الحاجة على أن تطبق على كافة أنواع التعليم ومستويات المدارس وأحجامها.

وشملت التعديلات نشر المعلمين متعددي المواد، من خلال رفع مهارات المعلممن ليتمكنوا من تدريس أكثر من مادة وتعديل نظام توزيع المدرسين على أساس مدرس صفوف وليس تخصصات وزيادة نصاب المعلم اختياري.

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