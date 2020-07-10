“أرامكو” تعلن أسعار البنزين لشهر يوليو : 91 بـ1.29 و 95 بـ1.44

المناطق - الرياض

أعلنت أرامكو، مساء اليوم الجمعة، أسعار البنزين المُحدثة لشهر يوليو 2020، والتي يبدأ تطبيقها ابتداءً من صباح غد السبت، حيث حددت سعر بنزين 91 عند 1.29 ريال للتر من 0.98، وسعر بنزين 95 عند 1.44 ريال للتر من 1.18، فيما أبقت على أسعار الديزل عند 52 هللة للتر، والكيروسين عند 70 هللة للتر.

وكانت أرامكو السعودية، قد أعلنت في فبراير الماضي عن تعديل فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين من ربع سنوية إلى شهرية ابتداءً من شهر فبراير الماضي، حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وأشارت الشركة إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا، تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.