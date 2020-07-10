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بريطانيا تعتذر للمملكة بسبب اتهامات سابقة للمملكة بانتهاك حقوق الإنسان

بريطانيا تعتذر للمملكة بسبب اتهامات سابقة للمملكة بانتهاك حقوق الإنسان
http://almnatiq.net/?p=882859
المناطق - الرياض

كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن حكومة المملكة المتحدة، قدمت اعتذارها للسعودية، بعد يوم من انتقادها بشأن مزاعم انتهاك حقوق الإنسان، وفرض عقوبات على عدد من المسؤولين البارزين في المملكة على خلفية مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الدفاع البريطاني “بن والاس” سارع بالاتصال “في سرية تامة” بنائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان” بعد يوم من توقيع تلك العقوبات، حيث أكد خلال الاتصال بتأكيد دعم بريطانيا للمملكة.

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