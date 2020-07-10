جامعة تبوك تحدد يوم الاثنين القادم موعداً لفتح بوابة القبول لنظام البكالوريوس والدبلوم المشارك

المناطق- تبوك :

أعلنت جامعة تبوك عن مواعيد إجراءات القبول للمتقدمين والمتقدمات بطلب الالتحاق بالجامعة لنظام البكالوريوس ونظام الدبلوم المشارك لعام 1442هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور زيد بلصفر أن بوابة القبول الإلكترونية ستفتح -بمشيئة الله- يوم الاثنين القاد الموافق 22/11/1441هـ، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 2/ 12 / 1441هـ داعيًا إلى الاطلاع على مواعيد إجراءات القبول للعام الجامعي 1442هـ عبر الرابط التالي: https://www.ut.edu.sa/documents/39202/7624851/NASHRA+QABOOL+1442H.pdf/aae7b591-5c34-46aa-93db-7ffc4a0f0112.

