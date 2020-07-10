احدث الأخبار

جامعة تبوك تحدد يوم الاثنين القادم موعداً لفتح بوابة القبول لنظام البكالوريوس والدبلوم المشارك
منطقة تبوك
 بريطانيا تعتذر للمملكة بسبب اتهامات سابقة للمملكة بانتهاك حقوق الإنسان
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يطلق المشروع العاشر لنشامى عسير
منطقة عسير
 إصابة 50 لاعباً و47 إدارياً بفيروس كورونا في أندية دوري المحترفين
أبرز المواد
 “أرامكو” تعلن أسعار البنزين لشهر يوليو : 91 بـ1.29 و 95 بـ1.44
أبرز المواد
 الصحة العالمية: انتشار كورونا عبر الهواء مبعث قلق لكن الرذاذ أكثر شيوعا
أبرز المواد
 التعليم تجري هيكلة شاملة تتضمن العودة إلى ” معلم صفوف ” بدلاً من التخصص
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 59,260 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 ممثلة الأمم المتحدة تدعو لوقف التدخلات في ليبيا
أبرز المواد
 وسط وعي مجتمعي لافت .. المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء بمنطقة تبوك تستقبل المتنزهين
منطقة تبوك
 حكومة جمهورية النيجر تؤيد قرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة
أبرز المواد
 منظمة الصحة تعلن تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا في العالم
أبرز المواد
جامعة تبوك تحدد يوم الاثنين القادم موعداً لفتح بوابة القبول لنظام البكالوريوس والدبلوم المشارك

جامعة تبوك تحدد يوم الاثنين القادم موعداً لفتح بوابة القبول لنظام البكالوريوس والدبلوم المشارك

منطقة تبوك
بريطانيا تعتذر للمملكة بسبب اتهامات سابقة للمملكة بانتهاك حقوق الإنسان

بريطانيا تعتذر للمملكة بسبب اتهامات سابقة للمملكة بانتهاك حقوق الإنسان

أبرز المواد
الأمير تركي بن طلال يطلق المشروع العاشر لنشامى عسير

الأمير تركي بن طلال يطلق المشروع العاشر لنشامى عسير

منطقة عسير
إصابة 50 لاعباً و47 إدارياً بفيروس كورونا في أندية دوري المحترفين

إصابة 50 لاعباً و47 إدارياً بفيروس كورونا في أندية دوري المحترفين

أبرز المواد

جامعة تبوك تحدد يوم الاثنين القادم موعداً لفتح بوابة القبول لنظام البكالوريوس والدبلوم المشارك

جامعة تبوك تحدد يوم الاثنين القادم موعداً لفتح بوابة القبول لنظام البكالوريوس والدبلوم المشارك
http://almnatiq.net/?p=882862
المناطق- تبوك :

أعلنت جامعة تبوك عن مواعيد إجراءات القبول للمتقدمين والمتقدمات بطلب الالتحاق بالجامعة لنظام البكالوريوس ونظام الدبلوم المشارك لعام 1442هـ.
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور زيد بلصفر أن بوابة القبول الإلكترونية ستفتح -بمشيئة الله- يوم الاثنين القاد الموافق 22/11/1441هـ، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 2/ 12 / 1441هـ داعيًا إلى الاطلاع على مواعيد إجراءات القبول للعام الجامعي 1442هـ عبر الرابط التالي: https://www.ut.edu.sa/documents/39202/7624851/NASHRA+QABOOL+1442H.pdf/aae7b591-5c34-46aa-93db-7ffc4a0f0112.

روابط ذات صلة

وسط وعي مجتمعي لافت .. المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء بمنطقة تبوك تستقبل المتنزهين

وسط وعي مجتمعي لافت .. المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء بمنطقة تبوك تستقبل المتنزهين
معهد إعداد القادة مستشار رياضي لمشاريع “نيوم ” الواعدة

معهد إعداد القادة مستشار رياضي لمشاريع “نيوم ” الواعدة
بتال الأحمرى يحصل على رخصتين عالمية في مجال الغوص

بتال الأحمرى يحصل على رخصتين عالمية في مجال الغوص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*