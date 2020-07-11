إصابات الولايات المتحدة لا تتوقف.. 59.26 ألف إصابة بكورونا في يوم ومئات الوفيات

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 59,260 إصابة جديدة و 799 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 3,106,931 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 132,855 حالة وفاة.