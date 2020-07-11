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قطار ريال مدريد لا يتوقف.. فوز جديد يقربه من اللقب

قطار ريال مدريد لا يتوقف.. فوز جديد يقربه من اللقب
http://almnatiq.net/?p=882896
المناطق - الرياض

تقدم ريال مدريد خطوة أخرى نحو الفوز بلقبه الأول للدوري الإسباني لكرة القدم في 3 سنوات بانتصاره 2-صفر على ضيفه ألافيس، الجمعة، رغم غياب عدد من اللاعبين البارزين ليفوز بالمباراة الثامنة على التوالي.

وافتقد ريال مدريد 3 من أبرز مدافعيه هم القائد سيرخيو راموس وداني كاربخال للإيقاف ومارسيلو للإصابة، لكنه بدأ المباراة بشكل مريح بفضل هدف من ركلة جزاء عبر كريم بنزيمة بعد 11 دقيقة من البداية.

وهذه المباراة الثالثة على التوالي التي يفتتح فيها ريال مدريد التسجيل بركلة جزاء قبل أن يحسم الفوز عندما مرر بنزيمة الكرة إلى ماركو أسينسيو ليضعها في الشباك الخالية في بداية الشوط الثاني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة واستعاد فارق الأربع نقاط مع برشلونة صاحب المركز الثاني قبل 3 جولات على النهاية.

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