احدث الأخبار

مسؤول إيطالي سابق: تداعيات خطيرة لتدخل تركيا في الملف الليبي
أبرز المواد
 اثنينية الحوار” تناقش “عن بُعد” تسويق التنوع الثقافي والحضاري للمدن
أبرز المواد
 ترمب يعتزم السماح لـ”الحالمين” بالحصول على الجنسية
منوعات
 “الغذاء والدواء” تنفذ أكثر من 35 ألف جولة في 3 أشهر
أبرز المواد
 “فيسبوك” تدرس حظر الإعلانات السياسية قبيل الانتخابات الأمريكية
أبرز المواد
 محكمة أمريكية تأمر إيران بدفع تعويضات لضحايا “تفجير الخبر” بالسعودية فى 1996
أبرز المواد
 «التأمينات الاجتماعية» تحدد للمستبعدين إجراءات تصحيح البيانات
أبرز المواد
 الذهب يستفيد بقوة من موجة كورونا الثانية
أبرز المواد
 الكويت..18 من مشاهير السوشيال ميديا متهمون بغسيل الأموال
أبرز المواد
 «تقويم التعليم»: اليوم إعلان نتائج الاختبار التحصيلي.. إليك رابط الاستعلام
أبرز المواد
 أمانة جدة: احتجاز 3100 سيارة نقل “وقفت في الممنوع”
أبرز المواد
 حاكم ولاية تكساس محذراً من كورونا: الأمور ستصبح أسوأ
أبرز المواد
مسؤول إيطالي سابق: تداعيات خطيرة لتدخل تركيا في الملف الليبي

مسؤول إيطالي سابق: تداعيات خطيرة لتدخل تركيا في الملف الليبي

أبرز المواد
اثنينية الحوار” تناقش “عن بُعد” تسويق التنوع الثقافي والحضاري للمدن

اثنينية الحوار” تناقش “عن بُعد” تسويق التنوع الثقافي والحضاري للمدن

أبرز المواد
ترمب يعتزم السماح لـ”الحالمين” بالحصول على الجنسية

ترمب يعتزم السماح لـ”الحالمين” بالحصول على الجنسية

منوعات
“الغذاء والدواء” تنفذ أكثر من 35 ألف جولة في 3 أشهر

“الغذاء والدواء” تنفذ أكثر من 35 ألف جولة في 3 أشهر

أبرز المواد

مسؤول إيطالي سابق: تداعيات خطيرة لتدخل تركيا في الملف الليبي

مسؤول إيطالي سابق: تداعيات خطيرة لتدخل تركيا في الملف الليبي
http://almnatiq.net/?p=882903
المناطق - الرياض

حذر وزير الخارجية الإيطالي الأسبق، فرانكو فراتيني، عبر مقال نشره في موقع “كونزيرفتيف هوم” البريطاني، الخميس، من التداعيات الخطيرة للتدخل التركي في الشأن الليبي، وتأثير ذلك على دول الاتحاد الأوروبي.

واعتبر المسؤول الإيطالي الذي شغل سابقا منصف وزير الخارجية أن ليبيا باتت تمثل اليوم مصدر إزعاج لأوروبا، وخصوصا في ظل الفوضى وعدم الاستقرار، وانتشار التطرف والإرهاب.

ولفت فراتيني إلى تأثير الأزمة الليبية على الدول الأوروبية فيما يتعلق بمسألة المهاجرين الذين سيتدفقون إلى القارة العجوز، وذلك بفضل التدخل التركي في الشأن الليبي، واستغلال أنقرة لهذه القضية لصالحها.

وأوضح أن التقدم الذي أحرز في مؤتمر برلين، والاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة، والذي ينص على وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، قد تعرض لانتهاكات من جانب تركيا التي زادت من وتيرة تصديرها للسلاح والإرهابيين والمتشددين لدعم حكومة فايز السراج، فقبل أن يجف الحبر الذي استخدم للتوقيع على الاتفاق، أبحرت سفينة “بانا” التركية نحو ميناء طرابلس وهي محمّلة بالسلاح.

وبيّن فراتيني أن انشغال أوروبا بالتعامل مع جائحة كورونا، سمح لتركيا بمواصلة انتهاكها للقوانين الدولية، والاستمرار بنقل السلاح لحكومة طرابلس.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي الأسبق أن عدم تحرك الدول الأوروبية لوقف ما تقوم به أنقرة سيجعل القارة وخصوصا الدول الجنوبية فيها، تتحمل تبعات موجة جديدة من طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين.

روابط ذات صلة

اثنينية الحوار” تناقش “عن بُعد” تسويق التنوع الثقافي والحضاري للمدن

اثنينية الحوار” تناقش “عن بُعد” تسويق التنوع الثقافي والحضاري للمدن
“الغذاء والدواء” تنفذ أكثر من 35 ألف جولة في 3 أشهر

“الغذاء والدواء” تنفذ أكثر من 35 ألف جولة في 3 أشهر
“فيسبوك” تدرس حظر الإعلانات السياسية قبيل الانتخابات الأمريكية

“فيسبوك” تدرس حظر الإعلانات السياسية قبيل الانتخابات الأمريكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*