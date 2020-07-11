القبض على مشهور “سناب” الذي أساء لـ “المرأة السعودية

ألقت الجهات الأمنية القبض على أحد مشاهير “سناب شات” يعرف باسم “مصعب”، بعد ظهوره في فيديو، اعتبره البعض إهانة للمرأة السعودية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو سخر خلاله “مصعب” من النساء في المملكة بشكل أغضب الكثير منهن، حيث طلب من المرأة في الفيديو إعداد الشاي بطريقة ساخرة كما ظهر وهو يتقدم للزواج كأنه يشتري جارية.

ودشن نشطاء هاشتاقا باسم “نطالب بالقبض على مصعب”، وتفاعل عدد كبير من المغردين، والذين اعتبروا أن الفيديو “مهين” للمرأة، خاصة وأن الشاب تلفظ بألفاظ غير لائقة.

وأضاف آخر: “أيضًا يحلف بالاعتداء وضرب النساء هذا خطر ولازم ينمسك ويتوقف عن حده يتكلم بالاعتداء والضرب وكأنه شيء عادي وما راح يتعاقب عليه”.

مشغل الفيديو