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مسؤول سابق بـ “أرامكو” يروي قصة تدرجه من عامل لترتيب “الشراشف” إلى نائب لرئيس الشركة

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مسؤول سابق بـ “أرامكو” يروي قصة تدرجه من عامل لترتيب “الشراشف” إلى نائب لرئيس الشركة

مسؤول سابق بـ “أرامكو” يروي قصة تدرجه من عامل لترتيب “الشراشف” إلى نائب لرئيس الشركة
http://almnatiq.net/?p=882906
المناطق_الرياض

كشف مسؤول سابق في شركة “أرامكو” السعودية قصة عمله داخل الشركة وتدرجه من عامل لترتيب الشراشف للموظفين الأمريكيين إلى منصب نائب رئيس الشركة.
وأوضح المسؤول السابق أحمد الحامد أنه ترك عمله في الطائف وذهاب إلى مدينة الظهران وسلك كل الطرق للعمل بشركة أرامكو. مشيرا إلى أنه ذهب لمكتب في الدمام بحثًا عن عمل فقال له مديره إنه صغير على العمل في “أرامكو”.
وقال أنه قرر العودة إلى الظهران للعمل في تصليح القهوة بإسكان الظهران، وعندما رأى أحد المديرين الأمريكان أنه شخص مجتهد، وظفه في مخزن مسؤولاً عن تزويد الموظفين بالشراشف. لافتا إلى أن المدير الأمريكي أعجب بعمله، وأخبره بأنه سيُرسله للتعليم في “أرامكو”.
وأشار إلى أنه انتهى من الدراسة وابتُعث خارج المملكة من قِبل الشركة في سنة 1959 ميلادية، وعندما عاد عمل في عدة وظائف، من ضمنها عمل مشرفاً على الإسكان وغيرها من الوظائف بالشركة. وأنه لم يخرج من الإسكان حتى سعود معظمه ووصل إلى منصب نائب رئيس الشركة.
وأكد أن الموظف السعودي هو أفضل موظف في “أرامكو” إذا حصل على الشهادة الجامعية وأعطيت له الوظيفة المناسبة له.

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