«أبشر» تُحدِّد موقف «تابع المقيم» من أحقية التسجيل في المنصة

وأضافت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن التسجيل بالمنصة، ردًا على تساؤل بشأن «مدى إمكانية تسجيل تابع المقيم»، أن التابع لمقيم لا يمكنه التسجيل في منصة أبشر، مشيرة إلى إمكانية تواصل (التابع) مع المديرية العامة للمرور للاستفسار عن أحقيته في استخراج رخصة قيادة سيارة من عدمه.

تجدر الإشارة إلى أن منصة أبشر تعمل على تحقيق عدد من الإنجازات؛ لرفع مستوى الأداء الحكومي للخدمات المقدمة للجمهور وسبل الراحة للمستفيدين، بالوصول إلى أقصى مستويات الأمن المعلوماتي، بزيادة الفاعلية عبر تنفيذ الأعمال بانسيابية، وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين، والوفاء بمتطلبات المواطنين، ودعم برنامج التطور الاقتصادي.