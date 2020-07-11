«الأرصاد»: سحب رعدية ورياح نشطة في 6 مناطق خلال الساعات المقبلة

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن منطقة عسير« بيشة – تثليث – طريب»، تشهد رياحًا سطحية تؤدي إلى تدنٍ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.

وتتعرض منطقة جازان «الحرث – الدائر – الريث – العيدابي – فيفا – هروب» إلى تكون سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية المؤثرة على الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساء.

أما المنطقة الشرقية «الأحساء – الجبيل – الخبر – الخفجي – الدمام – القطيف – النعيرية – بقيق – حفر الباطن»، فتشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ بمستوى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.

فيما تشهد منطقة الرياض «الأفلاج – الحريق – الخرج – الدرعية – الدوادمي – الرين – السليل – العاصمة الرياض – القويعية – المجمعة – المزاحمية – حوطة بني تميم – رماح – عفيف – وادي الدواسر»، رياحًا سطحية تؤدي إلى تدنٍ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء.

ووفق «الأرصاد»، تشهد منطقة مكة المكرمة «الخرمة – العرضيات – القنفذة – الليث – تربة – رنية» نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والمؤدية إلى تدن بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

وتتعرض منطقة نجران «بدر الجنوب – حبونا – شرورة – نجران» وعدد من المواقع الأخرى بالمنطقة، إلى رياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.