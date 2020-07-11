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حاكم ولاية تكساس محذراً من كورونا: الأمور ستصبح أسوأ

حاكم ولاية تكساس محذراً من كورونا: الأمور ستصبح أسوأ
http://almnatiq.net/?p=882922
المناطق_الرياض

قال حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت إن “الأمور ستصبح أسوأ” في الولاية حيث تم نقل أكثر من 10 آلاف مصاب بفيروس كورونا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

واستمر أسوأ أسبوع تمر به تكساس بسبب الوباء حيث توفي 95 شخصا يوم الجمعة.

وفي مقاطعة ستار على حدود تكساس مع المكسيك، قال القاضي ايلوي فيرا إن مجتمعه الريفي يحاول الحصول على مقطورة مبردة لأن دار الجنازات المحلية لا تستطيع التعامل مع أكثر من جثتين يوميا.

وطلب ممثلو تكساس في الكونجرس من إدارة ترامب إقامة مستشفى ميداني في وادي ريو جراندي. وحذروا في خطاب أرسلوه يوم الجمعة إلى وزير الخدمات الصحية والإنسانية أليكس عازار من إنه “لا يوجد دليل على أن حصيلة الإصابات ستستقر قريبا.

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