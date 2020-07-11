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الصحة: المتعافي من كورونا غير ناقل للعدوى

الصحة: المتعافي من كورونا غير ناقل للعدوى
http://almnatiq.net/?p=882926
المناطق_الرياض

قالت وزارة الصحة، إن المتعافي بشكل كامل من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، لا ينقل العدوى للآخرين.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوازرة –عبر تويتر- أنه «يعتبر الشخص المتعافي من فيروس كورونا الجديد، والذي تنطبق عليه شروط التعافي، غير ناقل للعدوى، ويمكنه إنهاء العزل المنزلي».

جاء ذلك ردًّا على استفسار بشأن مخالطة مصاب بالفيروس بعد ظهور سلبية نتيجة الفحص بعد أسبوعين.

من جهة أخرى، أشار حساب الوزارة إلى أنه يتم أخذ عينة فحص فيروس كورونا، بطريقتين، وهما:

أولًا: عينة البلعوم الأنفي، والتي يتم جمعها عن طريق إدخال العود الخاص بإجراء المسحة للأنف بشكل مواز للحلق وبعمق محدد”.

ثانيًا: عينة البلعوم الفموي، والتي يتم جمع العينة عن طريق إدخال العود الخاص بإجراء المسحة عن طريق الفم إلى مناطق البلعوم الخلفي والمناطق اللوزية.

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