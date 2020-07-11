احدث الأخبار

مسؤول إيطالي سابق: تداعيات خطيرة لتدخل تركيا في الملف الليبي
أبرز المواد
 اثنينية الحوار” تناقش “عن بُعد” تسويق التنوع الثقافي والحضاري للمدن
أبرز المواد
 ترمب يعتزم السماح لـ”الحالمين” بالحصول على الجنسية
منوعات
 “الغذاء والدواء” تنفذ أكثر من 35 ألف جولة في 3 أشهر
أبرز المواد
 “فيسبوك” تدرس حظر الإعلانات السياسية قبيل الانتخابات الأمريكية
أبرز المواد
 محكمة أمريكية تأمر إيران بدفع تعويضات لضحايا “تفجير الخبر” بالسعودية فى 1996
أبرز المواد
 «التأمينات الاجتماعية» تحدد للمستبعدين إجراءات تصحيح البيانات
أبرز المواد
 الذهب يستفيد بقوة من موجة كورونا الثانية
أبرز المواد
 الكويت..18 من مشاهير السوشيال ميديا متهمون بغسيل الأموال
أبرز المواد
 «تقويم التعليم»: اليوم إعلان نتائج الاختبار التحصيلي.. إليك رابط الاستعلام
أبرز المواد
 أمانة جدة: احتجاز 3100 سيارة نقل “وقفت في الممنوع”
أبرز المواد
 حاكم ولاية تكساس محذراً من كورونا: الأمور ستصبح أسوأ
أبرز المواد
مسؤول إيطالي سابق: تداعيات خطيرة لتدخل تركيا في الملف الليبي

مسؤول إيطالي سابق: تداعيات خطيرة لتدخل تركيا في الملف الليبي

أبرز المواد
اثنينية الحوار” تناقش “عن بُعد” تسويق التنوع الثقافي والحضاري للمدن

اثنينية الحوار” تناقش “عن بُعد” تسويق التنوع الثقافي والحضاري للمدن

أبرز المواد
ترمب يعتزم السماح لـ”الحالمين” بالحصول على الجنسية

ترمب يعتزم السماح لـ”الحالمين” بالحصول على الجنسية

منوعات
“الغذاء والدواء” تنفذ أكثر من 35 ألف جولة في 3 أشهر

“الغذاء والدواء” تنفذ أكثر من 35 ألف جولة في 3 أشهر

أبرز المواد

“فيسبوك” تدرس حظر الإعلانات السياسية قبيل الانتخابات الأمريكية

“فيسبوك” تدرس حظر الإعلانات السياسية قبيل الانتخابات الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=882946
المناطق_وكالات

ذكرت شبكة “بلومبيرغ نيوز” نقلاً عن مصادر مطلعة أن شركة فيسبوك تدرس حظر الإعلانات السياسية على منصتها للتواصل الاجتماعي في الأيام التي تسبق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر.

وأضاف تقرير الشبكة أن الحظر المحتمل لا يزال قيد البحث ولم يُحسم بعد، وقال متحدث باسم فيسبوك إن الشركة ليس لديها تعقيب على التقرير.

وتعرضت الشركة لانتقادات على سياستها التي تعفي إعلانات السياسيين من الخضوع لمراجعة خاصة بالكشف عن الحقائق. وكانت تويتر حظرت في العام الماضي الإعلانات السياسية لكن فيسبوك قالت إنها لا ترغب في كبت الخطاب السياسي.

وكانت حملة جو بايدن المرشح المرجح للحزب الديمقراطي في الانتخابات نشرت الشهر الماضي خطابا مفتوحا للرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج تدعو فيه الشركة إلى تقصي حقائق إعلانات السياسيين خلال الأسبوعين اللذين يسبقان الانتخابات.

روابط ذات صلة

مسؤول إيطالي سابق: تداعيات خطيرة لتدخل تركيا في الملف الليبي

مسؤول إيطالي سابق: تداعيات خطيرة لتدخل تركيا في الملف الليبي
اثنينية الحوار” تناقش “عن بُعد” تسويق التنوع الثقافي والحضاري للمدن

اثنينية الحوار” تناقش “عن بُعد” تسويق التنوع الثقافي والحضاري للمدن
ترمب يعتزم السماح لـ”الحالمين” بالحصول على الجنسية

ترمب يعتزم السماح لـ”الحالمين” بالحصول على الجنسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*