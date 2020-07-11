محكمة أمريكية تأمر إيران بدفع تعويضات لضحايا “تفجير الخبر” بالسعودية فى 1996

وحمل القرار طهران مسؤولية التفجير الذي أدّى إلى مقتل 19 من أفراد القوات الجوية الأميركية.

وأشارت القاضية بيريل هويل، رئيسه هيئة القضاة في محكمة منطقة واشنطن الفدرالية، إلى أدلّة سابقة في قرارها الذي اعتبرت فيه أن إيران “ساعدت حزب الله في تنفيذ هجوم عنيف ومروّع أدّى إلى مقتل 19 شخصا وجرح المئات”.

وأمرت القاضية، في حكمها الصادر في 2 يوليو والذي تمّ الإعلان عنه هذا الأسبوع، بدفع تعويضات إلى 14 من الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في الهجوم إضافة إلى 21 من أفراد أسرهم.

من جانبها، رحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحكم على إيران، رغم نفي طهران توّرطها في التفجير ورفضها دفع أيّ تعويضات.

ورحبت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس في تغريدة على تويتر بالحكم، معتبرة أنه حقق العدالة “للعديد من ضحايا الإرهاب الذي تدعمه إيران”.

ونفّذ الهجوم بشاحنة محمّله بالمتفجرات تمّ تفجيرها قرب مجمّع أبراج الخبر المؤلّفة من ثمانية طوابق حيث كانت تقيم قوات سعودية وغربية.