“الغذاء والدواء” تنفذ أكثر من 35 ألف جولة في 3 أشهر

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‏تواصل هيئة الغذاء والدواء⁩ بتشاركية مع الجهات الحكومية والأمنية في كافة مناطق المملكة أعمال الرقابة والتفتيش، لضمان سلامة منتجات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.

فخلال شهري مايو ويونيو نفذت أكثر من 19 ألف جولة ميدانية، وفي منتصف رمضان نشرت الهيئة انها نفذت أكثر من 16 ألف جولة ميدانية، ونتج عنها إغلاق 29 منشأة وإيقاف 19 خط إنتاج حيث بلغ عدد المخالفات المرصودة 381 مخالفة.

وأشارت في خبرها ذاك إلى انها ضبطت 7.804.513 كيلو جراماً من المواد الغذائية و52.747 جهازاً طبياً و450.645 عبوة مستحضر صيدلاني وعشبي.