ترمب يعتزم السماح لـ”الحالمين” بالحصول على الجنسية

أعلن الرئيس دونالد ترامب إنه سيصدر قريباً أمراً تنفيذياً بشأن الهجرة يتضمن مسارا لحصول الأشخاص الذين جلبوا إلى أميركا بشكل غير قانوني في سن الطفولة، على الجنسية.

لكن يبدو أن البيت الأبيض تراجع عن الفكرة قائلا بعد ساعات إن الأمر كان مجرد احتمال في المحادثات مع الكونغرس حول قوانين الهجرة.

وقال ترامب خلال مقابلة مع “تيليموندو نوتيثياس”: “سأصدر أمرا تنفيذيا كبيرا. لدي القدرة على القيام بذلك كرئيس وسأجعل، داكا (القرار المؤجل للذين وصلوا أطفالا) جزءا منه”.

وبعد ساعات من المقابلة، أصدر البيت الأبيض بيانا بدا كأنه تراجع عن تصريحات ترامب بشأن إنشاء طريق للمواطنة للمستفيدين من برنامج “داكا”.

وأوضح الناطق باسم البيت الأبيض جود دير “كما أعلن الرئيس اليوم، فإنه يعمل على أمر تنفيذي لإنشاء نظام هجرة قائم على الجدارة لحماية العمال الأميركيين بشكل أكبر”، وأضاف “علاوة على ذلك، قال الرئيس قبل فترة طويلة إنه على استعداد للعمل مع الكونغرس لإيجاد حل تشريعي لـ “داكا” يمكن أن يشمل المواطنة، إلى جانب تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود”، وتابع “للأسف، رفض الديموقراطيون باستمرار هذه العروض لأنهم يعارضون أي شيء آخر غير الحدود المفتوحة بشكل كامل”.