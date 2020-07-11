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اثنينية الحوار” تناقش “عن بُعد” تسويق التنوع الثقافي والحضاري للمدن

اثنينية الحوار” تناقش “عن بُعد” تسويق التنوع الثقافي والحضاري للمدن

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اثنينية الحوار” تناقش “عن بُعد” تسويق التنوع الثقافي والحضاري للمدن

http://almnatiq.net/?p=882965
المناطق_الرياض

تناقش اثنينية الحوار التي يعتزّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني تنظيمها “عن بعد”، تسويق التنوع الثقافي والحضاري للمدن في المملكة العربية السعودية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء الاثنين 22 ذو القعدة 1441هـ، الموافق 13 يوليو 2020م، بمشاركة الأستاذة / إيمان المطيري مديرة التسويق لمواسم العلا، والباحثة في تسويق الوجهات السياحية، والمهندس / هاني رجب خبير التسويق، والمهتم في التسويق السياحي والمدن، والأستاذ / ماجد ال حسنة مدير العلاقات العامة في المتحف الوطني.

ويهدف اللقاء الى إيصال الصورة الحقيقية عن المملكة وما يعيشه المجتمع من انتماء ونماء، ويعد تسويق المدن أسلوب غير مباشر وتنموي معاصر، يركز على أن يكون لكل مدينة خصائصها المتميزة المكانية ومواردها الطبيعية والثقافية والحضارية، ويستعرض اللقاء ما حظيت به المملكة العربية السعودية من مساحات جغرافية مترامية الأطراف، وتضاريس وتركيبة سكانية متنوعة أسهمت في أن يكون المجتمع متعدد الثقافات والخلفيات الحضارية.

ويتناول اللقاء مفهوم التنوع الحضاري والثقافي، وتسويق التنوع الثقافي في المملكة العربية السعودية، كما يتناول تجارب دولية في هذا المجال، وأهمية صناعة العلامة التسويقية للمدن، وأهمية البرامج التوعوية والثقافية للاستفادة من التنوع الذي تتمتع به المملكة، ودور مؤسسات المجتمع في التسويق لذلك.

وللتسجيل من خلال الرابط (http://kd.kacnd.org)

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