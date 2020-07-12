الجيش العراقي يلاحق فلول داعش ويسيطر على منفذين مع إيران

المناطق - الرياض

أعلن الجيش العراقي مؤخرا أنه أطلق مرحلة جديدة من عمليات ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي، كما فرض، بالتزامن، السيطرة على منفذين حدوديين مع إيران.

تفصيلا، قال الجيش العراقي إنه أطلق مرحلة جديدة من عمليات ملاحقة فلول داعش في محافظة ديالى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق إنها أطلقت عمليات “أبطال العراق الرابعة” في المحافظة الواقعة شرقي العراق.

وتهدف العملية لملاحقة فلول داعش وفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى مع تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع إيران.

وتتم هذا العمليات بإسناد جوي من الطائرات العراقية وطائرات التحالف الدولي.

وعلى صعيد مماثل، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، تخصيص قوات نخبة للسيطرة على منفذي مندلي والمنذرية الحدوديين مع إيران.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، إن قوات الرد السريع والحشد الشعبي دخلت المعبرين الحدوديين وفرضت السيطرة عليهما بشكل كامل بهدف مكافحة الفساد، وفرض هيبة الدولة.

وفي بغداد، أعلنت قيادة عمليات بغداد العثور على صاروخ كاتيوشا، شرقي العاصمة العراقية، كان قد أعد للإطلاق باتجاه المنطقة الخضراء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على صاروخ الكاتيوشا في جانب الرصافة بشارع القناة، وتم تفكيكه ورفعه بدون حادث.