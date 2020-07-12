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تسريبات تكشف مواصفات “ماك بوك برو” الجديد”

تسريبات تكشف مواصفات “ماك بوك برو” الجديد”
http://almnatiq.net/?p=882992
المناطق - الرياض

كشفت تقارير صحفية المواصفات الجديدة المسربة لحاسب “ماك بوك برو” الجديد، والتي وصفتها بأنها ستكون فريدة من نوعها.

وأشار موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إلى أن حاسب “MacBook Pro” الجديد سيكون مزودا بمعالج فريد بالنسبة لحاسبات “آبل”، من نوع “ARM”.

وأشارت مصادر إلى أن حاسب “ماك بوك برو” الجديد سيكون مزودا بشاشة بقياس 13.3 بوصة.

ومن المتوقع أن يفرج رسميا النقاب عن حاسب “ماك بوك برو” في الربع الرابع لعام 2020 الجاري، أو أوائل عام 2021 المقبل.

كما يعتقد أن “آبل” تجهز أيضا إصدارات جديدة من حاسبها “ماك بوك برو” بقياس 14 و16 بوصة.

ومن المتوقع أن يساعد معالج “آبل” الجديد في أداء عدد من الأعمال الثقيلة مثل تحرير الصور ومقاطع الفيديو.

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