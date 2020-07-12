احدث الأخبار

الجيش الليبي: نتوقع هجوما تركيا في أي وقت وسنردع أي اعتداء
أبرز المواد
 دراسة: فيروس كورونا قد يصيب خلايا القلب ويتكاثر فيها
أبرز المواد
 ميزات وتقنيات استثنائية لنسخة “واتسآب” على “آيفون”
أبرز المواد
 الصحة العالمية عن كورونا: لا يزال هناك أمل
أبرز المواد
 تسريبات تكشف مواصفات “ماك بوك برو” الجديد”
أبرز المواد
 الدين العام العالمي مرشح لبلوغ 101.5 % من الناتج الإجمالي
أبرز المواد
 مصادر إعلامية : تقرير للكونجرس يكشف انتهاك الجزيرة ووكالة الأنباء القطرية للقوانين الأمريكية
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: وقف جرائم الحياة البرية أمر بالغ الأهمية لحماية التنوع البيولوجي وسيادة القانون
أبرز المواد
 الجيش العراقي يلاحق فلول داعش ويسيطر على منفذين مع إيران
أبرز المواد
 قريبا.. حلم السفر أسرع من الصوت يتحقق
أبرز المواد
 إيلون ماسك يتخطى وارن بافيت ويصبح سابع أغنى شخصية في العالم
أبرز المواد
 جريمة مروعة..ركاب حافلة يقتلون سائقا طالبهم بارتداء الكمامات
أبرز المواد
الجيش الليبي: نتوقع هجوما تركيا في أي وقت وسنردع أي اعتداء

الجيش الليبي: نتوقع هجوما تركيا في أي وقت وسنردع أي اعتداء

أبرز المواد
دراسة: فيروس كورونا قد يصيب خلايا القلب ويتكاثر فيها

دراسة: فيروس كورونا قد يصيب خلايا القلب ويتكاثر فيها

أبرز المواد
ميزات وتقنيات استثنائية لنسخة “واتسآب” على “آيفون”

ميزات وتقنيات استثنائية لنسخة “واتسآب” على “آيفون”

أبرز المواد
الصحة العالمية عن كورونا: لا يزال هناك أمل

الصحة العالمية عن كورونا: لا يزال هناك أمل

أبرز المواد

ميزات وتقنيات استثنائية لنسخة “واتسآب” على “آيفون”

ميزات وتقنيات استثنائية لنسخة “واتسآب” على “آيفون”
http://almnatiq.net/?p=882993
المناطق - الرياض

كشفت تقارير صحفية عن طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتسآب” تحديثا لإصداره على نظام تشغيل “آي أو إس” العامل على هواتف “آيفون”، والذي يتضمن ميزات وتقنيات استثنائية.

وأشار موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن تحديث “واتسآب” لمستخدمي “آيفون” يجب أن يتضمن عددا من التحسينات الرائدة.

وجاءت أبرز التحسينات، إضافة ميزة اختصارات جهات الاتصال، التي تم اختبارها لفترة طويلة، وتسمح بوضع اختصار لدردشة معينة لجهة اتصال معينة على واجهة المستخدم.

وتتيح تلك الميزة إمكانية الاطلاع على كل التغييرات التي تطرأ على أي شيء في حساب جهة الاتصال التي تم إنشاء اختصار لها.

كما حسن تحديث “واتسآب” الجديد في دعم خاصية “فويس أوفر”، التي تسمح بأرشفة الدردشة وإخراجها من الأرشيف بصورة سهلة أيضا.

كما مكن تطبيق “واتسآب” من تغيير الألوان الاعتيادية للتطبيق، عن طريق استبدال لون الفقاعة الخضراء القديمة بلون بديل من درجات الأخضر أو حتى استخدام خاصية “الوضع المظلم”.

وفي الوقت نفسه، أعلنت منصة الرسائل المملوكة لفيسبوك أن ملصقاتها المتحركة أصبحت متاحة للمستخدمين.

وأكدت واتسآب أن الملصقات المتحركة ستُطرح لجميع المستخدمين في الأيام القادمة ومتاحة للتنزيل في متجر الملصقات، وسيسمح أيضا بتنزيل ملصقات متحركة لجهات خارجية.

روابط ذات صلة

الجيش الليبي: نتوقع هجوما تركيا في أي وقت وسنردع أي اعتداء

الجيش الليبي: نتوقع هجوما تركيا في أي وقت وسنردع أي اعتداء
دراسة: فيروس كورونا قد يصيب خلايا القلب ويتكاثر فيها

دراسة: فيروس كورونا قد يصيب خلايا القلب ويتكاثر فيها
الصحة العالمية عن كورونا: لا يزال هناك أمل

الصحة العالمية عن كورونا: لا يزال هناك أمل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*