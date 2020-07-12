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الصحة العالمية عن كورونا: لا يزال هناك أمل
http://almnatiq.net/?p=882997
المناطق - الرياض

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يزال بالإمكان السيطرة على تفشي فيروس كورونا، على الرغم من ازدياد أعداد الإصابات بأكثر من الضعف في الأسابيع الماضية.

واعتبر رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن تجارب إيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية والهند في مكافحة الوباء تثبت أنه مهما كان انتشاره حادا فانه يظل قابلا لإعادته تحت السيطرة.

وكشف تيدروس خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو أن “الإصابات في الأسابيع الستة الأخيرة ازدادت أكثر من الضعف”.

وأضاف أنه مع ذلك “هناك أمثلة عديدة من أنحاء العالم أظهرت أنه حتى لو كان تفشي الفيروس حادا جدا، لا يزال من الممكن السيطرة عليه مجددا”.

وتابع “بعض هذه الأمثلة هي إيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وحتى دارافي، وهي منطقة كثيفة السكان في مدينة مومباي”، مشيرا إلى أن “التركيز القوي على إشراك المجتمع وأساسيات إجراء الفحوص وتتبّع الاصابات وعزلها وعلاج جميع المرضى أمر أساسي من أجل كسر سلاسل العدوى وكبح الفيروس”.

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