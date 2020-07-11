احدث الأخبار

الكويت تسجل 478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 سلطنة عُمان تسجل 1083 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 جامعة الجوف تُنفذ 11328 معاملة إلكترونية على النظام الإداري خلال تعليق الحضور
منطقة الجوف
 إطلاق مسابقة “جولة وجائزة” الثقافية بتعليم عسير
منطقة عسير
 ابتكار للشهري يحمي المخطوطات من التلف والبكتيريا
منطقة عسير
 “جامعة نجران” تقدم خدمة “استفسار عن القبول” لكافة شرائح المجتمع
منطقة نجران
 نصائح من “الكمبيوتر الياباني الفائق” لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 بعد حكم بالسجن.. ترامب يصدر عفوا عن صديقه القديم
أبرز المواد
 إصدار 9589 عقدا لأراض سكنية للمستفيدين في يونيو
أبرز المواد
 نيوم: مشروع الهيدروجين الأخضر مؤشر على جاهزيتنا لاستقطاب المستثمرين الدوليين
أبرز المواد
 صندوق النقد: المدى الهائل لصدمة كورونا سيزيد من إفلاس الشركات
أبرز المواد
 المملكة تشارك في إطلاق معرض الأمم المتحدة الأفتراضي لمكافحة الإرهاب
أبرز المواد
الكويت تسجل 478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
سلطنة عُمان تسجل 1083 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سلطنة عُمان تسجل 1083 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
جامعة الجوف تُنفذ 11328 معاملة إلكترونية على النظام الإداري خلال تعليق الحضور

جامعة الجوف تُنفذ 11328 معاملة إلكترونية على النظام الإداري خلال تعليق الحضور

منطقة الجوف
إطلاق مسابقة “جولة وجائزة” الثقافية بتعليم عسير

إطلاق مسابقة “جولة وجائزة” الثقافية بتعليم عسير

منطقة عسير

نصائح من “الكمبيوتر الياباني الفائق” لمواجهة كورونا

نصائح من “الكمبيوتر الياباني الفائق” لمواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=883008
المناطق - الرياض

وسط المخاوف التي يعيشها العالم بعد المعلومات الجديدة التي تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد قد يكون قادرا على الانتقال من شخص لآخر عبر الهواء، قدمت نماذج محاكاة بجهاز كمبيوتر فائق القدرات في اليابان، مجموعة من الإرشادات التي لا بد من تطبيقها لمواجهة خطر العدوى.

وفي رسالة مفتوحة حدد 239 عالما من 32 دولة، الخطوط العريضة لأدلة يقولون إنها تظهر أن وجود الفيروس في الجزيئات العالقة في الجو، يمكن أن يصيب من يستنشقها به.

وسلمت منظمة الصحة العالمية بأن أدلة بدأت تظهر على انتقال الفيروس عبر الهواء، لكنها قالت إنها “ليست قاطعة”.

وللتعامل مع الواقع الجديد، استخدمت مؤسسة “ريكن” اليابانية العملاقة للأبحاث، أسرع أجهزة الكمبيوتر الفائقة في العالم، التي يطلق عليها اسم “فوجاكو”، لمحاكاة انتشار الفيروس في الهواء في بيئات مختلفة.

وخلصت الدراسة إلى عدة نصائح، لا بد من تطبيقها لتقليص العدوى في الأماكن العامة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال رئيس فريق البحث، ماكوتو تسوبوكورا، إن إجراءات بسيطة تلعب دورا كبيرا في حماية الناس، مثل فتح النوافذ في قطارات الضواحي، لزيادة التهوية مرتين أو ثلاث مرات، مما يقلل من تركيز الميكروبات في محيط المكان.

لكن نماذج المحاكاة أشارت إلى أن تحقيق التهوية بدرجة كفاءة عالية، يتطلب وجود مسافات بين الركاب، مما قد يشكل مشكلة في اليابان التي تشتهر قطارات الضواحي فيها بالازدحام الشديد.

كما نصح “الكمبيوتر الفائق”، بتركيب حواجز في المكاتب والفصول الدراسية، لما له من أهمية في وقف تفشي الوباء، خاصة مع اكتظاظ تلك الأماكن وقلة مصادر التهوية الجيدة فيها.

وأنوه أيضا إلى ضرورة إحاطة الأسرة في المستشفيات بالستائر التي يصل ارتفاعها إلى السقف، والتوقف عن استخدام الستائر القصيرة كما هو معتاد.

روابط ذات صلة

الكويت تسجل 478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
سلطنة عُمان تسجل 1083 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سلطنة عُمان تسجل 1083 إصابة جديدة بفيروس كورونا
بعد حكم بالسجن.. ترامب يصدر عفوا عن صديقه القديم

بعد حكم بالسجن.. ترامب يصدر عفوا عن صديقه القديم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*