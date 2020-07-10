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جامعة الجوف تُنفذ 11328 معاملة إلكترونية على النظام الإداري خلال تعليق الحضور

جامعة الجوف تُنفذ 11328 معاملة إلكترونية على النظام الإداري خلال تعليق الحضور

منطقة الجوف
إطلاق مسابقة “جولة وجائزة” الثقافية بتعليم عسير

إطلاق مسابقة “جولة وجائزة” الثقافية بتعليم عسير

منطقة عسير

جامعة الجوف تُنفذ 11328 معاملة إلكترونية على النظام الإداري خلال تعليق الحضور

جامعة الجوف تُنفذ 11328 معاملة إلكترونية على النظام الإداري خلال تعليق الحضور
http://almnatiq.net/?p=883022
المناطق - الجوف

نفذت جامعة الجوف، منذ قرار تعليق الحضور لمقار العمل والتحول الإلكتروني 11328 معاملة إلكترونية على النظام الإداري شملت أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.

وأوضح المشرف على عمادة الموارد البشرية د. ناصر العتيبي، أن إجمالي العمليات المنفذة على الوظائف والدرجات بلغت 1446 معاملة، فيما بلغت العمليات الخاصة بالإجازات 619 معاملة، ووصل إجمالي الحركات الإدارية 3332 معاملة، وعدد عمليات إجراءات السفر 191 معاملة.

وأضاف د. العتيبي، بأن إجمالي عمليات الابتعاث المنفذة 120 معاملة، ووصلت عمليات المسيرات الإفرادية 834 معاملة، وإجمالي عمليات الاستحقاقات والحسميات 4786 معاملة إلكترونية.

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