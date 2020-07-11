احدث الأخبار

الكويت تسجل 478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 سلطنة عُمان تسجل 1083 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 جامعة الجوف تُنفذ 11328 معاملة إلكترونية على النظام الإداري خلال تعليق الحضور
منطقة الجوف
 إطلاق مسابقة “جولة وجائزة” الثقافية بتعليم عسير
منطقة عسير
 ابتكار للشهري يحمي المخطوطات من التلف والبكتيريا
منطقة عسير
 “جامعة نجران” تقدم خدمة “استفسار عن القبول” لكافة شرائح المجتمع
منطقة نجران
 نصائح من “الكمبيوتر الياباني الفائق” لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 بعد حكم بالسجن.. ترامب يصدر عفوا عن صديقه القديم
أبرز المواد
 إصدار 9589 عقدا لأراض سكنية للمستفيدين في يونيو
أبرز المواد
 نيوم: مشروع الهيدروجين الأخضر مؤشر على جاهزيتنا لاستقطاب المستثمرين الدوليين
أبرز المواد
 صندوق النقد: المدى الهائل لصدمة كورونا سيزيد من إفلاس الشركات
أبرز المواد
 المملكة تشارك في إطلاق معرض الأمم المتحدة الأفتراضي لمكافحة الإرهاب
أبرز المواد
الكويت تسجل 478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
سلطنة عُمان تسجل 1083 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سلطنة عُمان تسجل 1083 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
جامعة الجوف تُنفذ 11328 معاملة إلكترونية على النظام الإداري خلال تعليق الحضور

جامعة الجوف تُنفذ 11328 معاملة إلكترونية على النظام الإداري خلال تعليق الحضور

منطقة الجوف
إطلاق مسابقة “جولة وجائزة” الثقافية بتعليم عسير

إطلاق مسابقة “جولة وجائزة” الثقافية بتعليم عسير

منطقة عسير

ابتكار للشهري يحمي المخطوطات من التلف والبكتيريا

ابتكار للشهري يحمي المخطوطات من التلف والبكتيريا
http://almnatiq.net/?p=883023
المناطق - عسير

اختارت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع مؤسسه الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ” موهبة “، ابتكارًا تقدم به الطالب محمد الشهري من ثانوية المملكة التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، لحماية المخطوطات التاريخية من التلف والبكتيريا وزيادة عمرها الزمني .

وعبر “الشهري” عن سعادته باختيار ابتكاره ضمن الابتكارات الفائزة ، مشيرًا إلى أن ذلك يعد دافعًا قويًا لتقديم المزيد من الابتكارات العلمية التي تعزز مكانة الطالب السعودي على كافة الأصعدة ، مثمنًا الدعم الذي وجده من قبل الإدارة العامة للتعليم بعسير .

من جهته ثمن المدير العام للتعليم سعد الجوني جهود الطالب وأسرته ومدرسته وجامعة الملك خالد وإدارة الموهوبين لقاء هذا الإنجاز الذي يجسد تميز طلاب المنطقة .

وكانت ” منشآت ” قد وقع اختيارها على عشرين مشروعًا ، مقدمة من إدارات التعليم من مختلف مناطق المملكة، لتقديم جلسات استشارية لأصحابها ، لتحويلها إلى مشاريع تجارية ، ونقلها من الفكرة إلى الأثر الاقتصادي .

يذكر أن الابتكارات في مجالات علم الابتكارات، وعلم الهندسة البيئية، وفي مجال الطاقة الفيزيائية، وفي مجال الروبوتات، والأجهزة الذكية والطاقة الكيميائية ، والطب الحيوي ، والعلوم الصحية ،ونظم البرمجيات والكيمياء ، وعلم النبات .

روابط ذات صلة

إطلاق مسابقة “جولة وجائزة” الثقافية بتعليم عسير

إطلاق مسابقة “جولة وجائزة” الثقافية بتعليم عسير
الأمير تركي بن طلال يطلق المشروع العاشر لنشامى عسير

الأمير تركي بن طلال يطلق المشروع العاشر لنشامى عسير
سمو الأمير تركي بن طلال يدشن 120 سرير عناية مركزة في مستشفى عسير المركزي

سمو الأمير تركي بن طلال يدشن 120 سرير عناية مركزة في مستشفى عسير المركزي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*