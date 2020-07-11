إطلاق مسابقة “جولة وجائزة” الثقافية بتعليم عسير

المناطق - عسير

أطلق قسم النشاط الثقافي بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير المسابقة الثقافية الإلكترونية للبنين والبنات تحت عنوان ” جولة وجائزة ” .

وأوضح رئيس القسم عبدالله الشهراني أن المسابقة تأتي ضمن برنامج ” حسن الوفادة ٢” ، الذي انطلق الموسم الماضي بمبادرة من سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ، لافتا إلى أن المسابقة ستستمر ثمانية أسابيع ، و يشارك فيها ١٥٠ متسابقا ومتسابقة وأولياء أمورهم ، فيما تم تخصيص خمس جوائز مالية كل أسبوع .

وأضاف الشهراني : أن المشاركة في المسابقة متاحة للجميع من خلال الدخول على “الباركود” الخاص بالمسابقة والذي تم نشره في العديد من وسائل الإعلام المختلفة وحسابات الإدارة ،حيث يتم نسخه وتحويل المشارك للموقع مباشرة .

بدورها ذكرت رئيسة النشاط الثقافي في تعليم المنطقة “بنات” منال قزان بأن النشاط الثقافي بصدد تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة التي تلبي حاجة الجميع ، إذ تشتمل على برامج ثقافية واجتماعية وعلمية ، وتستهدف الطلاب والطالبات على حد سواء .