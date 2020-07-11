2217 جولة رقابية للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاجراءات الوقائية بالمدينة المنورة

المناطق - المدينة المنورة

تُكثف أمانة المدينة المنورة وبلدياتها جهودها وجولاتها الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالاجراءات الوقائية والاحترازية، وخصوصاً مع عودة الحياة لطبيعتها بمفهومها الجديد.

حيث شددت أمانة المنطقة على المراكز والمنشآت التجارية على تنظيم عملية الدخول للمتاجر، وتوفر المعقمات والقفازات عند المداخل، وقياس درجة حرارة العملاء قبل دخولهم للسوق، والتأكد من وجود الملصقات الأرضية للتباعد بين المتسوقين، ووجود اجهزة ووسائل الدفع الإلكتروني قدر المستطاع. كما شددت الأمانة على أهمية تعقيم المنشأة على مدار الساعة و التعقيم الكامل بعد إغلاق المركز التجاري يومياً.

و أوضحت أمانة المدينة المنورة انها نفذت خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الجولات الرقابية بواقع 2217 جولة على الأسواق والمحلات والمراكز التجارية أصدرت خلالها 668 اشعار ومخالفة بينها 24 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، وأغلقت 100 منشأة .

كما قامت بتنفيذ 16 جولة إصحاح بيئي، تم خلالها تعقيم وتطهير 41 موقع و11275 آليه ومعدة،وأنهت الأمانة تنفيذ 420 جولة نظافة باستخدام 7100 لتر من المطهرات والمعقمات. فيما ازالت فرق النظافة 11525 طن من المخلفات المنزلية ، ورفعت 38713 متر مكعب من الانقاض والمخلفات وسحب 180 عينة غذائية للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي.