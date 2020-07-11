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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن وحدة ضخ للمياه بالطاقة الشمسية في مديرية الصعيد بشبوة

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن وحدة ضخ للمياه بالطاقة الشمسية في مديرية الصعيد بشبوة
http://almnatiq.net/?p=883046
المناطق - واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة عمل وحدة ضخ المياه في مشروع مياه منطقة قضة بمديرية الصعيد التابعة لمحافظة شبوة والتي تعمل بالطاقة الشمسية.
وأشاد مدير عام فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة شبوة ناصر باعوم بالدور الذي يؤديه مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم مشاريع مياه الريف بالمحافظة وتزويدها بمنظومات الطاقة الشمسية لضخ المياه والتي تخفف من الأعباء المالية على المواطنين المستفيدين من هذه المشروعات وتضمن استمرار خدماتها للمواطنين بصورة أفضل، داعيا المستفيدين إلى الاهتمام بمنظومة الطاقة الشمسية الخاصة بالمشروع والحفاظ عليها حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها لهم بصورة جيدة.

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