احدث الأخبار

طالبة من جامعة حفر الباطن تتأهل للمرحلة الثانية من تحدي الشركات الناشئة (كوفيد-19)
المنطقة الشرقية
 الصحة: تسجيل (2994) حالة مؤكدة وتعافي (2370) حالة جديدة
أبرز المواد
 خبراء ومتحدثين عالميين يناقشون نظرة على مستقبل الصناعات البتروكيماوية
المنطقة الشرقية
 مدني محايل عسير يخمد حريقاً في جبل ضرم بعد إستمراره لمدة ٣ أيام
منطقة عسير
 أمير المدينة المنورة يلتقي برئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية
منطقة المدينة المنورة
 الهاجري : العقوبات وضعت إيران في أزمة مالية ونظام ولاية الفقيه أضاع 40 عاما على وهم وحلم تصدير الثورة
منطقة الرياض
 فرع جامعة الملك خالد بتهامة يطلق مسابقة الفن التشكيلي ضمن مبادرة حسن الوفادة
منطقة عسير
 جامعة القصيم تفتح باب القبول للعام الجامعي 1442هـ الإثنين المقبل
منطقة القصيم
 شرطة الرياض: القبض على 20 بنجلاديشياً ( 3 ) منهم احتجزوا مقيما وابتزاز ذويه في بلاده، و( 17) ضُبطوا وهم يمتهنون لعب القمار
منطقة الرياض
 الأمير تركي بن طلال يثمّن جهود صحة عسير لتصدّرها تقييم عيادات “تطمّن”
منطقة عسير
 لجنة التعليم والبحث العلمي في الشورى تناقش (عن بعد) أداء التعليم والتدريب التقني المهني
منطقة الرياض
 مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن وحدة ضخ للمياه بالطاقة الشمسية في مديرية الصعيد بشبوة
أبرز المواد
طالبة من جامعة حفر الباطن تتأهل للمرحلة الثانية من تحدي الشركات الناشئة (كوفيد-19)

طالبة من جامعة حفر الباطن تتأهل للمرحلة الثانية من تحدي الشركات الناشئة (كوفيد-19)

المنطقة الشرقية
الصحة: تسجيل (2994) حالة مؤكدة وتعافي (2370) حالة جديدة

الصحة: تسجيل (2994) حالة مؤكدة وتعافي (2370) حالة جديدة

أبرز المواد
خبراء ومتحدثين عالميين يناقشون نظرة على مستقبل الصناعات البتروكيماوية

خبراء ومتحدثين عالميين يناقشون نظرة على مستقبل الصناعات البتروكيماوية

المنطقة الشرقية
مدني محايل عسير يخمد حريقاً في جبل ضرم بعد إستمراره لمدة ٣ أيام

مدني محايل عسير يخمد حريقاً في جبل ضرم بعد إستمراره لمدة ٣ أيام

منطقة عسير

فرع جامعة الملك خالد بتهامة يطلق مسابقة الفن التشكيلي ضمن مبادرة حسن الوفادة

فرع جامعة الملك خالد بتهامة يطلق مسابقة الفن التشكيلي ضمن مبادرة حسن الوفادة
http://almnatiq.net/?p=883066
المناطق - أبها

أعلن فرع جامعة الملك خالد بتهامة، بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، إطلاق مسابقة الفن التشكيلي، وذلك خلال الفترة من ٢٠ – ٢٥ ذي القعدة الجاري، ضمن فعاليات مبادرة “حسن الوِفادة”، التي انطلقت في نسختها الثانية تحت شعار “تنزه بحذر”.

وأوضح المشرف العام على فرع الجامعة بتهامة الدكتور أحمد عاطف الشهري أن إطلاق المسابقة يأتي بالتزامن مع عدد من البرامج التي يطلقها الفرع بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر تشمل الدورات التدريبية، والندوات التثقيفية، والقافلة الصحية، وأضاف أن مسابقة الفن التشكيلي تهدف إلى رفع مستوى الوعي فيما يخص الوقاية من فيروس كورونا لدى عموم أفراد المجتمع بشكل عام والمصطافين بشكل خاص من خلال الفن التشكيلي، وإبراز دور الفن التشكيلي في صنع الوعي المجتمعي، وتوظيف العوالم الرقمية المفتوحة في عرض الرسائل التوعوية وفتح نوافذ المبدعين والمبدعات على العالم من خلال قنوات التواصل التقني والاجتماعي.

ويمكن الراغبين في المشاركة الدخول على الرابط التالي: https://drive.google.com/file/d/1-_CuWYnSQIlrOt0hrghKFLiUl2r0mQEg/view والاطلاع على تفاصيل المسابقة.

الجدير بالذكر أن مبادرة حسن الوفادة تستمر حتى نهاية شهر ذي الحجة، وتهدف للإعداد والترتيب لاستقبال زوار المنطقة بما يتلاءم مع ظروف جائحة كورونا.

روابط ذات صلة

مدني محايل عسير يخمد حريقاً في جبل ضرم بعد إستمراره لمدة ٣ أيام

مدني محايل عسير يخمد حريقاً في جبل ضرم بعد إستمراره لمدة ٣ أيام
الأمير تركي بن طلال يثمّن جهود صحة عسير لتصدّرها تقييم عيادات “تطمّن”

الأمير تركي بن طلال يثمّن جهود صحة عسير لتصدّرها تقييم عيادات “تطمّن”
إطلاق مسابقة “جولة وجائزة” الثقافية بتعليم عسير

إطلاق مسابقة “جولة وجائزة” الثقافية بتعليم عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*