فرع جامعة الملك خالد بتهامة يطلق مسابقة الفن التشكيلي ضمن مبادرة حسن الوفادة

المناطق - أبها

أعلن فرع جامعة الملك خالد بتهامة، بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، إطلاق مسابقة الفن التشكيلي، وذلك خلال الفترة من ٢٠ – ٢٥ ذي القعدة الجاري، ضمن فعاليات مبادرة “حسن الوِفادة”، التي انطلقت في نسختها الثانية تحت شعار “تنزه بحذر”.

وأوضح المشرف العام على فرع الجامعة بتهامة الدكتور أحمد عاطف الشهري أن إطلاق المسابقة يأتي بالتزامن مع عدد من البرامج التي يطلقها الفرع بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر تشمل الدورات التدريبية، والندوات التثقيفية، والقافلة الصحية، وأضاف أن مسابقة الفن التشكيلي تهدف إلى رفع مستوى الوعي فيما يخص الوقاية من فيروس كورونا لدى عموم أفراد المجتمع بشكل عام والمصطافين بشكل خاص من خلال الفن التشكيلي، وإبراز دور الفن التشكيلي في صنع الوعي المجتمعي، وتوظيف العوالم الرقمية المفتوحة في عرض الرسائل التوعوية وفتح نوافذ المبدعين والمبدعات على العالم من خلال قنوات التواصل التقني والاجتماعي.

ويمكن الراغبين في المشاركة الدخول على الرابط التالي: https://drive.google.com/file/d/1-_CuWYnSQIlrOt0hrghKFLiUl2r0mQEg/view والاطلاع على تفاصيل المسابقة.

الجدير بالذكر أن مبادرة حسن الوفادة تستمر حتى نهاية شهر ذي الحجة، وتهدف للإعداد والترتيب لاستقبال زوار المنطقة بما يتلاءم مع ظروف جائحة كورونا.