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أمير المدينة المنورة يلتقي برئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية

أمير المدينة المنورة يلتقي برئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية
http://almnatiq.net/?p=883072
المناطق - المدينة المنورة
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية العمل بصورة تكاملية بين شركة المياه الوطنية والجهات الحكومية ذات العلاقة، لتحسين كفاءة مشاريع خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى المنطقة والجاري تنفيذها بمُجمل 69 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3 مليار ريال، جاء ذلك خلال لقاء سموه رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس أيمن بن يوسف يماني، يرافقه مدير عام المشاريع بالقطاع الشمالي الغربي بالشركة المهندس تركي خياط، ومدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس مروان السيد.
وشدّد سموه على تسريع وتيرة استكمال المشروعات مع مراعاة رفع الضرر البيئي في بعض المواقع للوصول بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين إلى معدلات عالية من الجودة.
واطلع سمو أمير المنطقة خلال اللقاء على عرض متكامل عن مشاريع خدمات المياه والصرف الصحي وتحسين جودتها بالمنطقة والجاري تنفيذها، اضافة إلى خطط المشاريع المستقبلية لعام ٢٠٢١م، كما اطلع سموه على تقرير عن  نسب تغطية الخدمات بالمدينة ومحافظاتها، بالإضافة إلى المشاريع الحيوية التي تم إيصال الخدمات إليها.
وأوضح رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس أيمن يماني أنه تم الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعاً خلال عام 2019 وحتى منتصف 2020م بقيمة 459 مليون ريال، ويجري العمل لاستكمال 9 مشاريع إضافية بنهاية العام الحالي بقيمة تبلغ 546 مليون ريال، مبيناً أن منظومة الخدمات تضمنت تخصيص 39 مشروعاً بقيمة تتجاوز 1.5 مليار ريال لمختلف محافظات المنطقة للمساهمة في تطوير وتحسين البنية التحتية ومستوى خدمات المياه والصرف الصحي فيها.
وأشار المهندس يماني إلى أن جزء من مشاريع المنظومة المائية ومشاريع الصرف الصحي المعتمدة، تهدف إلى رفع نسبة تغطية الخدمات إلى 100% في المدينة المنورة، مؤكداً أن خطط مديرية خدمات المياه بالمنطقة تستهدف طرح مشاريع جديدة على عدة مراحل منها 22 مشروع مياه بقيمة تقديرية تبلغ 625 مليون ريال و17 مشروع لخدمات الصرف الصحي بقيمة تقدر بـ 552 مليون ريال.

وقدّم رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على متابعته ودعمه الدائم لتطوير قطاع المياه، وتأكيد سمّوه على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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