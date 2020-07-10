خبراء ومتحدثين عالميين يناقشون نظرة على مستقبل الصناعات البتروكيماوية

المناطق - الجبيل الصناعية

تنطلق يوم الأربعاء القادم 15 يوليو 2020 م الساعة 4:30 الندوة الرقمية نظرة على مستقبل الصناعات البتروكيماوية بمشاركة العديد من المهتمين في مجال صناعة البتروكيماويات عبر الشبكة الافتراضية. حيث تشمل الندوة مناقشات وعروض رفيعة المستوى من متحدثين وخبراء عالميين.

و تتضمن الندوة الرقمية نظرة على مستقبل الصناعات البتروكيماوية جلستين عن دور المملكة العربية السعودية في قيادة مستقبل البتروكيماويات والفرص الرقمية لتحويل قطاع البتروكيماويات وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

وتتمحور الجلسات حول التعرف على الفرص المستقبلية للبتروكيماويات ما بعد جائحة فيروس كورونا حول العالم ، ودور قطاع البتروكيماويات في قيادة التنمية المستقبلية لقطاع الطاقة، وكيف سيكون قطاع البتروكيماويات المفتاح في تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل، وإضافة قيمة لمستقبل المملكة والمنطقة ، وكيف يمكن للرقمنة والتقنيات المبتكرة أن تساعد قطاع البتروكيماويات على أن يكون أكثر كفاءة، ودور التكنولوجيا في قيادة المستقبل وخلق فرص الأعمال في القطاع، وكيف أصبحت المملكة مركزا تقنيا عالميا و إقليميا لقطاع البتروكيماويات .

هذا وسيشارك في الندوة الرقمية مدير عام تطوير الأستثمار بالهيئة الملكية للجبيل وينبع الدكتور أحمد بن زيد آل حسين بورقة عمل عن دور الهيئة الملكية للجبيل وينبع في جذب الاستثمار في قطاع البتروكيماويات. ،و حميد صديقي رئيس شركة Prescient Energy Consulting Inc ، بالولايات المتحدة الأمريكية ،وكواكو بواتينغ ، مدير المحتوى المحلي بهيئة البترول في غانا، وروبن بالمر ، شريك ، دبي والرياض، Norton Rose Fullbright، بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وجيمس ويمبوري ، Accenture Resources Lead Saudi Arabia أكسنتشر بالإمارات العربية المتحدة، ، بالإضافة ألى تياغو ماركيز ، نائب رئيس الإنتاج ، CWC – GFE.