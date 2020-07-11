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الصحة: تسجيل (2994) حالة مؤكدة وتعافي (2370) حالة جديدة

الصحة: تسجيل (2994) حالة مؤكدة وتعافي (2370) حالة جديدة

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الصحة: تسجيل (2994) حالة مؤكدة وتعافي (2370) حالة جديدة

الصحة: تسجيل (2994) حالة مؤكدة وتعافي (2370) حالة جديدة
http://almnatiq.net/?p=883087
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة تسجيل (2994) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (229480) من بينها (61903) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2230) حالة حرجة، كما سُجلت (2370) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (165396) حالة،فيما بلغ عدد الوفيات (2181) حالة، بإضافة (30) حالة وفاة.
وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (2994) حالة منها 37% إناث، و63% ذكور، وكبار السن 4%، و10% أطفال، و86% بالغين.
كما أُجري (46842) فحصا جديدا، “ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً”.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهي أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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