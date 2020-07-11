1317 متقدمًا ومتقدمة للقبول في برامج الدراسات العليا بجامعة حفر الباطن

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أعلنت جامعة حفر الباطن تقدم 1317 متقدمًا ومتقدمة للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1441-1442هـ، وذلك بعد انتهاء التقديم عليها عن طريق البوابة الإلكترونية أمس الجمعة.

صرح بذلك المتحدث الإعلامي للجامعة الدكتور خالد المطيري، وقال: إن عدد المتقدمين للقبول في برامج الماجستير بلغ 1124 متقدمًا ومتقدمة وبلغ عدد المتقدمين في برامج الدبلوم العالي 194 متقدمًا ومتقدمة. مضيفًا بأنه يتطلب استيفاء عدد من الإجراءات وشروط القبول قبل إعلان أسماء المقبولين.

يشار إلى أن برامج الماجستير اشتملت على برامج: ماجستير التمريض الباطني الجراحي، ماجستير إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، ماجستير التربية في الطفولة المبكرة، ماجستير التربية في التوجيه والارشاد التربوي، ماجستير المناهج وطرق التدريس، ماجستير القيادة التربوية (حفر الباطن-الخفجي)، ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي (حفر الباطن-الخفجي). واشتملت برامج الدبلوم العالي على: الدبلوم العالي في الارشاد الاسري، الدبلوم العالي في الموارد البشرية، الدبلوم العالي في المحاماة (حفر الباطن-الخفجي).