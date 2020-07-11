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أمانة الشرقية: رصد ٢٧٦٦ مخالفة وتفتيش ٣٢٢٨٥ محلا خلال الربع الثاني من عام 2020

أمانة الشرقية: رصد ٢٧٦٦ مخالفة وتفتيش ٣٢٢٨٥ محلا خلال الربع الثاني من عام 2020
http://almnatiq.net/?p=883097
المناطق - الدمام

 

أنجزت أمانة المنطقة الشرقية خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ م العديد من المنجزات في مجال صحة البيئة من خلال زيارة المفتشين للمحلات والأسواق التجارية والرقابة المستمرة لتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على تلك المحلات، بالإضافة إلى الجزاءات التي قامت بها الفرق الميدانية للمحلات التي خالفت فيها القوانين وجهود الأمانة بالمشاركة في الوسائل الإعلامية المختلفة.

وقال مدير عام إدارة صحة البيئة بوكالة شؤون البلديات الدكتور عبد السلام الشعيل بأن الإدارة العامة لصحة البيئة التابعة لوكالة شؤون البلديات حرصت على تقديم بيئة آمنة وصحية للمتسوقين من المواطنين والمقيمين في جميع المحلات والأسواق التجارية، حيث شارك نحو ٦٣ مراقبا صحيا و ٤٠ مراقباً للأسواق و ٣٨ طبيباً بيطرياً و ١١ مساعداً للأطباء البيطريين بعمل مجموعة من الجولات الميدانية والتي بلغت ٨١١٩ جولة رقابية و ٥٦١ جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لفحص وتفتيش ٣٢٢٨٥ محلاً للتأكد من سلامة المنتجات وتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) حيث نتج عن هذه الجولات مجموعة من الاتلافات والتي قدرت بـ ٢٩٠٩٤ كيلو جرام من الاتلافات الصلبة و ٣١٣٧ لتر من الاتلافات السائلة، كما تم فحص محلات المواشي والمسالخ للتأكد من سلامة المذبوحات وسلامة وصولها إلى المستفيد، حيث تم الإشراف على ٣٥٢٦٧ رأسا من الضأن و٤٥١١ رأسا من الماعز و ٤٣٧٧ رأسا من البقر و ٣٤٦٩ رأسا من الإبل.

من جهته أكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان بأن إدارة صحة البيئة بالبلديات المرتبطة حرصت على فحص وتدقيق الشهادات الصحية، بالإضافة إلى الرخص المهنية حيث تم إصدار ٢١٥ رخصة مهنية  والتدقيق ب ٩٤٥ رخصة منتهية وإلغاء ٥٢ رخصة، كما تم إصدار ٩٠٦ شهادات صحية والتدقيق في ٨٨٥ رخصة منتهية .

 

وأوضح الصفيان بأن الأمانة سعت لفرض العقوبات والجزاءات للمحلات التي لا تتقيد بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الأمانة، حيث قامت برصد ٢٧٦٦ مخالفة وإغلاق ٢٠١ مخالفة وسددت مجموعة من الغرامات.

وبين محمد الصفيان بأن الأمانة حرصت على المشاركة في العديد من الوسائل الإعلامية المختلفة لتكون قريبة من المجتمع من خلال بث النشرات التوعوية والاشتراطات التي تقوم بها الأمانة للمواطنين والمقيمين وخلق جسر التواصل بين المستفيد والأمانة حيث قدرت مشاركات الأمانة في الوسائل الإعلامية ب٣٩٣٥ مشاركة ونشر ٢٤٥٠ مادة متنوعة في وسائل الإعلام الصحفية واستقبلت الأمانة بلاغات المواطنين والمقيمين عبر مركز ٩٤٠ بمجموع ٨٦٩ بلاغاً.

ونوه المتحدث الرسمي محمد الصفيان بأن الأمانة تسعى دائما لتقديم الخدمات وفق بيئة سليمة وصحية وتقديمها للمواطنين والمقيمين في المنطقة مؤكدا على الجميع الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية والبروتوكولات من أجل التمتع و الاستفادة من الخدمات بالشكل المطلوب.

 

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