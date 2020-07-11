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جامعة الملك خالد تقدم برنامجًا تدريبيًّا عن “إدارة الوقت في الأزمات”

جامعة الملك خالد تقدم برنامجًا تدريبيًّا عن “إدارة الوقت في الأزمات”
http://almnatiq.net/?p=883105
المناطق - أبها

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة خدمة المجتمع بكلية العلوم – شطر الطالبات برنامجًا تدريبيًّا مجانيًّا خاصًّا بالنساء بعنوان “إدارة الوقت في الأزمات”.

وأوضح عميد كلية العلوم بالجامعة الأستاذ الدكتور علي بن عبدالله الشاطي  أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن مشروع “مبادرون”، وتقدمه الدكتورة حليمة السعيدي، ويقام مساء غد الأحد ويمكن التسجيل فيه من خلال الرابط https://kkunow.zoom.us/meeting/register/tJYlde-tqDIpEtL2GqYBM1D3l6Z5_ngSldFT لافتًا إلى أن البرنامج يهدف إلى التعرف على استراتيجيات إدارة الوقت في الأزمات .

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