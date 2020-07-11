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انطلاق الأسبوع الرابع لفعاليات ملتقى آفاق معرفية الصيفي بجامعة بيشة الاثنين المقبل

انطلاق الأسبوع الرابع لفعاليات ملتقى آفاق معرفية الصيفي بجامعة بيشة الاثنين المقبل
http://almnatiq.net/?p=883108
المناطق - بيشة

تنطلق الاثنين المقبل فعاليات الأسبوع الرابع من ملتقى آفاق معرفية الصيفي الافتراضي بجامعة بيشة والذي يستمر حتى 30 ذو القعدة الحالي، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وسط إقبال لافت من المستفيدين تجاوز 10 آلاف مستفيد منذ انطلاقته مطلع الشهر الحالي.

وتتضمن برامج الأسبوع الرابع، دورة بعنوان: أسس الحياة الزوجية الناجحة، ودورة عن توثيق المراجع وفق طريقة جمعية علم النفس الأمريكية APA 7، ودورة عن أنماط وأساليب التفكير وعلاقتها بتقدير الذات، وورشة عمل عن قياس مؤشرات الأداء المؤسسي، ودورة بعنوان: تحديات المشاريع في قطاع التنمية “تقنيات وأدوات فاعلة”، ودورات مكثفة لتطوير مهارات التواصل الحياتية باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الاستشارات الطبية من خلال العيادات الافتراضية.

 

 

 

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