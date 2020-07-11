ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بكورونا في بيشة

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نجح فريق طبي في بيشة من إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة تبلغ من العمر ٣٦ سنة مصابة بفيروس كورونا الجديد (covid-19)، في مستشفى الملك عبدالله تحت إجراءات احترازية مشددة.

وقرر الفريق الطبي إجراء الفحوصات اللازمة لها واخضاع المصابة لعملية قيصرية وذلك بعد تأثير إصابتها بفايروس كورونا على الرئة ونقص نسبة الأكسجين عند الأم، كما انها تخطت موعد الولادة.

وبعد إجراء العملية فقد وضعت الأم مولودها كامل الوزن والنمو، وهو بصحة جيدة، وخرجت الأم من غرفة العمليات وهي بصحة جيدة، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية من الفريق الطبى وفريق مكافحة العدوى.

الجدير بالذكر أن المولود يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد بعد أن أجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وتم وضعه بالعزل ويخضع للمراقبة والاطمئنان، والتأكد من خلوه أي أعراض من فيروس كورونا، وذلك وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.